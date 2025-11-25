Stiliste un trīs bērnu mamma Signe Sproga žurnālam "Ieva" atklājusi, ka viņas četru gadu laulībā ar uzņēmēju Ivo Sprogu iestājusies nopietna krīze.
Pēc vairāk nekā desmit gadu kopā būšanas pāris apprecējās 2021. gadā, taču šobrīd, kā atzīst Signe, attiecības kļuvušas sarežģītas.
"Mēs atrodamies ļoti grūtā posmā. Attiecības ir nonākušas strupceļā, un ejam katrs savu ceļu," saka Sproga. Viņa norāda, ka problēmu esot vairākas — atsvešināšanās, dažādi skatījumi uz dzīvi un emocionālā spriedze.
Runājot par vardarbību attiecībās, Signe uzsver, ka pati to nav pieredzējusi, taču uzskata: ja notikusi pirmā vardarbība, no attiecībām jāaiziet nekavējoties.
Sproga piebilst, ka pēc daudziem gadiem kopā dažkārt cilvēki saprot — kopīgā palicis maz.
Zināms, ka Signe agrāk bija precējusies ar basketbolistu Kristapu Valteru, un viņiem ir dēls Valdis Valters. Jaunākais bērns dzimis laulībā ar Ivo Sprogu.
Vairāk — žurnāla "Ieva" 19. novembra numurā.
