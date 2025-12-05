Ziemassvētku gaidīšanas laikā Rīgā, Ojāra Vācieša muzejā atklāta žurnāla "Praktiskei Rokdarbi" autoru darbu izstāde.
Žurnāls "Praktiskie Rokdarbi" ir vienīgais izdevums Latvijas rokdarbniecēm, kurā jau trīspadsmit gadus publicējam dažādas rokdarbu tehnikas un organizējam interesantas aktivitātes: pasākumus, meistarklases un izstādes.
Un ilgstoši daudzviet Latvijā rīkojam žurnāla autoru labāko darbu tematiskās izstādes, kā piemēram, "Smalkais stils: mežģīnes un pērles", "Un jūra šalc rokdarbos", "Pērļu mirdzumā dvēsele gavilē"...
Tagad Ziemassvētku gaidīšanas laikā O.Vācieša muzejā piedāvājam iepazīt baltos rokdarbus: svētku rotājumus un cimdus Jettes Užānes dūraiņu stilā. Baltie eglīšu rotājumi tapuši tamborēšanas, frivolitē mežģīņu un mašīnizšūšanas tehnikās.
Plašu klāstu izstādē redzamo tamborēto sniegpārsliņu darinājusi Liepas rokdarbu pulciņa “Liepas kamolītis” un Blomes rokdarbnieču kopas "Blumenhof" vadītāja Inese Puriņa, kā arī Latvijas Amatniecības kameras Tekstilnieku ģildes vadītāja Inese Slavīte un rokdarbniece Sarma Rīderere.
Izcili smalko tilla dekoru mašīnizšūšanas tehnikā autore ir Latvijas Amatniecības kameras Tekstilnieku ģildes amatu meistare Velga Zīverte.
Toties dažādu motīvu tamborētās sniegpārsliņas un to telpiskos dekorus, kā arī smalkos frivolitē dekorus ir darinājusi TLMS "Rītausma" vadītāja Dagnijas Liepa un tās dalībnieces: Astra Stucka, Dace Cīrule, Valentīna Kuzņecova un Lidija Neikena.
Baltu cimdu klāsta autore ir TLMS "Atkalnis" vadītāja Ineta Krastiņa, kura Jettes Užānes daiļradei pievērsās ļoti rūpīgi un ilgstoši.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu