ājās esoši dzijas kamoliņi un kartona vidiņi lieti noder dažādu rudens dekoru darināšanai.
Materiāli
- Parupja košas krāsas dzija
- Papīra dvieļa kartona vidus
- Zaļš filcs
- Kātiņš
- Rakstāmais un lineāls
- Sintepons
- PVA līme
Darba gaita
1. No kartona nogriež ap 6–7 cm garu gabalu un atgriež to vaļā. Virspusi aplīmē ar vairākām kārtām sintepona, lai veidotos ķirbja forma.
2. Tad pa virsu sinteponam uztin piemērotas krāsas dziju.
3. Satīto kartonu aizmugurē ar karsto līmi salīmē vai ar lāpāmo adatu sašuj.
4. No filca izgriež lapas.
5. Atliek galus sakārtot un ķirbi dekorēt ar nelielu kātiņu un filca lapām.
