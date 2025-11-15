Kāpēc bērniem jālasa grāmatas, ja reiz strauji esam iegājuši digitālajā laikmetā, kur informācija ir pieejama dažu “klikšķu” attālumā? Atbilde vienkārša: lasīšana attīsta domāšanu, valodu un iztēli daudz dziļāk, nekā to spēj digitālie mediji. 

Īpaši svarīga grāmatu lasīšana ir pirmsskolas un jaunāko klašu bērniem. Caur tēliem un lasīšanu bērns iemācās arī empātiju – iedomāties, kā cits jūtas, salīdzināt ar sevi.

Daudziem bērniem mūsdienās ir trauksme, jo viņiem nav bāzes spēju paredzēt notikumu secību, plānot savu laiku, un izturēt nenoteiktību.

“Ir cilvēki, kas tā arī neiemācās labi lasīt, un tad var gadīties, ka atradīsies kādi, kas to izmantos,” saka skolotājaMāra Ozola, pedagoģe ar vairāk nekā trīsdesmit gadu stāžu. Viņai ir daudz vērojumu un secinājumu par šo tēmu. 

