Mānām gan austersēnes, gan šitakes, radot tām mākslīgu vasaru un rudeni, kad vien vajag iegūt ražu, stāsta Nauris Dzērve. Savu audzētavu Vangažos viņš ierīkojis četros konteineros un nedēļā ievāc ap 35 kilogramiem austersēņu. Trešo sezonu tās piegādā Latvijas restorāniem, lielākoties “Michelin” ceļveža zvaigznēm.

Par sēņu audzēšanu uzzinājis pavisam nejauši no kolēģa, kas pats ar to nodarbojās Nīderlandē. Braukuši darba darīšanās, un sarunas astoņu stundu garumā veltītas tikai sēnēm. Sekoja jūtuba video skatīšanās, šķitis tik interesanti, ka iegādājies micēliju un sācis eksperimentēt mājas apstākļos, līdz nobriedusi doma izvērst audzēšanu plašāk.

Pirms uzsākt biznesu, abi ar dzīvesbiedri Agiju veikuši tirgus izpēti. “Telefons rokā un apzvanījām restorānus ar jautājumu, vai vajadzīgas sēnes. Atbildes mūs iedrošināja.” Taču raža tik viegli nedevās rokā, ne reizi vien, kā saka Nauris, neveiksme uzsitusi pa pakausi. Uzrunāt restorānus saņēmušies tikai pirms trīs gadiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē