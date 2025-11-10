Krievijā valdošais režīms par vienu no savām prioritātēm uzskata satiksmes saglabāšanu ar stratēģisko svarīgo Kēnigsbergas (Kaļiņingradas) apgabalu, kas atrodas NATO dalībvalstu ielenkumā. Maskavas prasības sagādā arvien lielākas galvassāpes Lietuvai, kurai nākas samierināties ar Krievijas kravu tranzītu caur savu teritoriju.

Pēdējā laikā Lietuvai un Polijai nācies saskarties ar nedraudzīgām darbībām no Krievijas un tās sabiedrotās Baltkrievijas puses, jo NATO valstu gaisa telpā ielidojuši Krievijas droni un kara lidmašīnas, savukārt Viļņas un Kauņas lidostām vairākkārt nācies uz laiku pārtraukt darbu, jo lidostas tuvumā manīti no Baltkrievijas palaistie gaisa baloni ar kontrabandas cigaretēm.

Lietuvas valdība jau nolēmusi uz laiku slēgt robežu ar Baltkrieviju, bet Minskas diktators Aleksandrs Lukašenko to nosaucis par “neprātīgu” soli. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris tikmēr izteicies, ka Lietuva varētu apturēt arī Krievijas kravu tranzītu uz Kēnigsbergas apgabalu, ja tas tiktu atzīts par nepieciešamu Lietuvas drošības interesēm. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē