Šķiet, ka katrs nākamais gads paiet ātrāk nekā iepriekšējais. Jau decembris?! Tikko taču sagaidījām 2025. gadu, un nu jau tūlīt, tūlīt to pavadīsim.
Bet ko tur daudz par laiku un tā ritumu – to mēs nu nekādi nevaram ietekmēt, taču ir lietas, kuras varam.
Piemēram, to, kā izturamies gan pret sevi, gan līdzcilvēkiem. Rubrika “Psihoterapeita kabinetā” šajā numurā vēsta par to, kā ģimenisko Ziemassvētku laiku pārdzīvot tiem, kuri jūtas vientuļi. Un reizēm vientulības sajūta nemaz nav tāpēc, ka kāds patiešām ir pilnīgi viens, jo mēs taču zinām, ka vientulību var izjust pat lielā kompānijā.
Kā tagad atceros brīdi, kad tieši Ziemassvētku laikā viņsaulē devās mans tētis. Neskatoties uz to, ka apkārt bija daudz cilvēku, kuri atbalstīja, vientulības sajūta tomēr bija ļoti izteikta un spēcīga. Un tas, ka viss notika tieši šajā gada brīdī, sāpes trīskāršoja.
Ziemassvētku laikam ir tā spēja pastiprināt jebkāda veida emocijas – gan prieku, gan arī skumjas. Īpaši šajā periodā vērts piedomāt par mūsu mīļajiem – gan tiem, kuri kāda iemesla dēļ ir palikuši vieni, gan arī tiem, kuriem šķietami ir viss, ko vien cilvēks var vēlēties.
Nekad jau tā īsti nezinām, kas notiek otra emocionālajā pasaulē. Skaidrs, ka ikdienas steigā šīs mazās, bet ļoti svarīgās lietas var piemirsties. Un tas ir normāli.
Bet lai šis kalpo, pirmkārt, kā atgādinājums piezvanīt draugiem, radiem. Bez pārlieku lielas uzbāzības, bez liekiem jautājumiem un padomiem, vienkārši pajautājot: “Kā tev klājas?" Esmu droša, ka tā mēs varam uzlabot kāda cilvēka dienu.
Un vērtīgi arī pašam svētku skrējienā apstāties un mierīgi ieelpot – lai tā dzīve nepaiet tikai darbos un steigā vien.
Lai visiem skaists un mierīgs šis svētku laiks!
Žurnālā "Mājas Viesis"- viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo. Apskati par kultūras notikumiem, izklaides jaunumiem un personībām. Izcili cilvēki, saistoši dzīvesstāsti, receptes, ceļojumi un vērtīgas uzziņas. Katrā žurnālā – krustvārdu mīkla. Žurnāls iznāk reizi 2 nedēļās.
