Televīzijas šovā "Slavenības. Bez filtra" Kambalu ģimene turpina skapja revīziju. Kaspara sieva Olga pārcilā savas kāzu kleitas, un, pārņemta ar emocijām par šo nozīmīgo notikumu savā mūžā, Olga sāk domāt, kā rīkoties ar atrastajiem tērpiem – vai nodot tos tālāk pārdošanai, vai paturēt kā dārgus suvenīrus. Tikmēr Kaspars izmanto izdevību, lai iesaistītu sarunā Olgas vecāko meitu Lukēriju, cenšoties uzzināt, kādu tieši saderināšanās brīdi viņa vēlētos piedzīvot nākotnē.
Kamēr Olga sapņo par trešajām kāzām, Kaspara un Lukērijas dialogs nonāk pie bildinājumu tēmas. Kaspars uzdod jautājumu, kādu saderināšanos meitene gribētu pieredzēt. Lukērija uz mirkli apmulst, minot, ka viņas roka vēl nav lūgta, taču viņa ir absolūti pārliecināta par vienu: viņa nevēlētos parastu "Instagram" stilā veidotu bildinājumu.
“Es negribu sociālo tīklu stila kāzas – ne rožu taku uz zemes, ne citus klišejiskus scenārijus. Kaut ko unikālu. Ne tā kā visiem. Lai tas paliek atmiņā. Nekādas rozes, šampanietis un nobārstītas lapiņas… nē,” uzstāj Lukērija.
Kaspars jokodamies piedāvā filmu cienīgu ideju: "Tu negribētu piemēram, Amerikā...lidojot helikopterā pāri Lielajam Kanjonam, lai viņš krīt uz ceļa?" Lukērija apstiprina, ka tas būtu "stilīgs bildinājums" – tāds, kā nevienam.
Lukērija apgalvo, ka veids, kādā bildinājums tiek izteikts, patiesībā nav vissvarīgākais – nozīmīgākais ir tas, no kuras personas tas nāk: “Es būšu priecīga par jebkādu bildinājumu. Galvenais – lai tas ir no īstā cilvēka. Tas arī viss.”
