Abi ar vīru esam cienījamā vecumā. Katru dienu gatavoju ēst, bet sāk aptrūkties ideju. Kā varētu dažādot ēdienkarti, ņemot vērā, ka esam senioru vecumā? Jautā Brigita Jaunjelgavā.

Jāatsakās no trekniem un sāļiem ēdieniem

Vecumdienās uzturs ir viens no galvenajiem veselības un dzīves kvalitātes balstiem. Organisms vairs nestrādā tik efektīvi kā jaunībā, tāpēc maltītēm jābūt vieglām, sabalansētām un uzturvielām bagātām.

Sasniedzot cienījamu vecumu, ieteicams ēst bieži – četras piecas reizes dienā, uzņemot mazas porcijas. Tas palīdz uzturēt enerģiju un novērš pārēšanos. Jāuzņem pietiekami daudz šķidruma (ūdens, tēja, zupa).

 

