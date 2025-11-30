Pirms gatavo rotājumus, vajag apdomāt, kā tos novietot vai padarīt košākus. Pat skaistākais svētku dekors telpā būs nemanāms, ja tam nebūs pietiekami laba eksponēšanas vieta.
Pildīti puzuri
Visgrūtāk klājas dekoriem no dabas materiāliem, piemēram, pat skaistākie un lielākie salmu puzuri telpā it kā pazūd. Lai mūsdienu košajos interjeros tie labāk izceltos, salmu pelēkumu atdzīvinās tajos iesietas diegu zvaigznītes.
Nebūs arī grēkots pret etnogrāfiju, ja stūrīšos iekārs spalvas, košas lentītes vai dzijas pavedienus. Turklāt redzamības efektu varēs panākt, ja puzuru piekārs tā, ka tas var brīvi griezties. Puzurs brīvi griezīsies, ja tas būs iekārts vienā diegā.
Vainagi pie sienas
Mūžīgā problēma – kur nolikt adventes vainagu. Uz galda tas aizņem daudz vietas. Tad noderēs ideja to pielikt pie sienas, turklāt tā vislabāk varēs novērtēt darinājuma skaistumu. Pie sienas karināmajam vainagam jābūt pēc iespējas vieglākam, jo neviens nevēlēsies dzīt sienā pamatīgu naglu.
Vainadziņš būs viegls, ja to veidos uz putuplasta pamatnes.
Efektīgi izskatīsies, ja to vienkārši aplīmēs ar kaltētām puķēm vai augu lapām, piemēram, pelēkajām krustainēm (tās vēl var saraut dārzā un izžāvēt).
tri taps vainags, kuram rotājumus uzver uz stieples. Šim vainagam tās ir dekoratīvās pupas, taču derēs arī citi dabas materiāli. Akcentam – košs dekors.
Ja vainagu vēlas stiprināt pie durvīm, bet žēl tās bojāt, vainaga lenti var piespraust durvju augšpusē. Tad izmanto saspraudes ar plakanām galviņām, kas netraucēs durvju vēršanu. Ja nevēlas, lai kompozīcijā būtu redzama lente, vainagu var iekārt makšķerauklā. Lai vizuāli vainagu padarītu graciozāku, tam veido lielāku diametru par tradicionāli ierasto.
Graciozi dekori
Katra rotājuma darināšanai ieguldīts daudz darba un laika, tāpēc tas ir pelnījis atsevišķu postamentu. Šim nolūkam labi noder vienkārši brusu gabali – tā būs gan atrisināta īstā eksponēšanas vieta, gan dekors vizuāli izskatās lielāks un greznāks.
Rotājuma pamatnei izmantoti sausās oāzes gabali, kuros sasprausti skujkoku zari. Tūjas, kadiķi un priedes pat bez ūdens ilgi izskatīsies zaļi un nebirs.
Proporcionāli masīvajam dekoram izvēlēta atbilstīga lieluma svece. Ja liesmas deglis svecei ir tālu no sausajiem zariem, tad to var dedzināt. Dekoros, kur sveces ir tuvu skujām, tās ir tikai kā rotājums.
Liela nozīme ir arī fona krāsai, pret kuru dekoram izcelties.
Vienmuļi baltajai sienai var, piemēram, no griestiem līdz grīdai ar saspraudēm piestiprināt tapetes, floristikas tekstilu vai auduma gabalu (labāk vienkrāsainu). Arī tas papildus radīs īpašo svētku izjūtu istabā.
Dekorus gatavojuši floristikas salona "Grieta" un Bulduru Dārzkopības vidusskolas floristikas kursu audzēkņi.
