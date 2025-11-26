Oļegs Fiļs un Kristīne Jelinska, kas bija kopā sešus gadus, novembra vidū sociālajos tīklos paziņoja par attiecību beigām. Tagad žurnālam “Kas Jauns” Jelinska pirmo reizi plašāk komentējusi šķiršanos.
Viņa atklāja, ka ar Oļegu kopā vairs nav dzīvojusi trīs mēnešus, un emocionālā ziņā jūtas arvien stabilāk: "Man ar katru dienu paliek vieglāk. Mana sirds nav salauzta."
Jelinska neslēpj vilšanos bijušajā partnerī un stāsta, ka attiecībās ilgstoši trūcis novērtējuma:
"Manī ilgi krājās aizvainojums, nejutos gana novērtēta… jau kādu laiku domāju, ka varbūt pietiek censties."
Tieši tas licis viņai spert soli prom no attiecībām: "Tā izlēmu, ka man jāsper šis solis. Kad iepazināmies, man bija tikai 26 gadi un es sapņoju par pavisam ko citu."
Kā ziņots, 15. novembrī abi sociālajos tīklos vienlaicīgi paziņoja, ka attiecības ir galā.
"Ar dziļu nožēlu vēlamies paziņot, ka mēs, Oļegs un Kristīne, nolēmām šķirt mūsu attiecības un turpmāk iet katrs savu ceļu," viņi rakstīja Instagram, uzsverot, ka spējuši saglabāt cieņpilnas attiecības un kopīgi turpinās attīstīt Nurmuižas pils projektu. Jelinska tolaik piebilda, ka ir pateicīga par gadu gaitā saņemto mīlestību, atbalstu un motivāciju.
