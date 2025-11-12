Šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne, dzejniece Magone Liedeskalna veic sagatavošanās darbus savai pirmajai uzstāšanās reizei dziedātāja Aināra Bumbiera koncerttūrē. Kamēr Magoni pucē viņas draudzene un tēla konsultante, abas sievietes apspriež gan radošās ieceres, gan privātās dzīves un attiecību jautājumus.
Magone neslēpj, ka ir satraukusies par gaidāmo koncerttūri, un ka viņa rūpīgi jāpārbauda, vai viss nepieciešamais ir paņemts līdzi - dzejoļi, grāmatas, priekšnesuma plāns. Tikmēr draudzene iesaka viņai iemācīties pašai uzklāt kosmētiku, jo ne vienmēr būs iespējams noorganizēt palīgu.
Runājot par gaidāmo pasākumu, saruna drīz vien ievirzās tēmā par attiecībām ar Edgaru. Kā atzīst dzejniece - attiecības kļuvušas komplicētas. Viņa apgalvo, ka jūtas pārgurusi no emocionālā sloga un ziņu plūsmas, kas no Edgara nāk dienu no dienas. Tie ir desmiti un pat simti ziņu, kuras Magonei vairs nav spēka lasīt.
"Man ir savi bērni, savi darbi, savi pienākumi. Katru dienu man ir grūti emocionali to visu gremot pārdomāt caur sirdi... Viņam nepatīk, ka es esmu vēsa un neko..."
viņa atzīst.
Magone norāda, ka šāda saziņa viņu manāmi nogurdina – par daudz emociju, pārmetumu un mulsinošu signālu. "Tas nav veselīgu attiecību formāts," viņa secina, piebilstot, ka Edgars vēl tikai "mācās" viņu izprast. "Ja cilvēks mani nesaprot jau mēneša laikā, tad par kādu kopīgu ceļu mēs vispār varam runāt?" viņa spriež.
