Boksera Maira Brieža un viņa sievas Jūlijas 17 gadus ilgā laulība ir beigusies. Par pāra šķiršanos pirmā lika noprast Brieža sieva Jūlija, sociālajos tīklos īslaicīgi publicējot ierakstu: "Pametu narcisu, kurš mani necienīja!" Kā raksta "Kas Jauns", šis ieraksts vēlāk tika dzēsts.
Jūlija no saviem socmediju profiliem ir izņēmusi kopbildes ar vīru un attiecību statusu nomainījusi pret “šķīrusies”. Žurnālam viņa komentārus nesniedza, norādot, ka starp laulātajiem ir panākta vienošanās publiski neapspriest šķiršanos.
Jūlija ilgus gadus bijusi ne vien trīs dēlu mamma, bet arī aktīvi palīdzējusi vīram profesionālajā karjerā. Savukārt Briedis, bijušais pasaules čempions pirmajā smagajā svarā un pēdējos gados arī Rīgas domes deputāts, ir piecu dēlu tēvs.
Plašāk lasi žurnāla "Kas Jauns" 48. numurā.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu