Zilais kostīms adīts labiski gludajā rakstā, un tunika piedurkņu galos greznota ar brīvās formas tamborējumiem
Materiāli
- Pusvilnas dzija
- Merino dzija
- Adāmadatas nr. 3
- Tamboradata nr. 2,5
Darba gaita
Tunika adīta pēc piegrieztnes ar iešūtajām piedurknēm un pagarināto mugurdaļu.
Adījuma raksts ir labiski gludais, jo pats materiāls veido faktūru, kur viens pavediens vietām ir plānāks, bet vietām tas sabiezināts. Tādējādi jau materiāls ir ar savu noskaņu. Apdares malas veidotas rievotajā adījumā.
Visgreznākā daļa ir piedurkņu galos tamborētās brīvās formas. Tamborējumos izmantoti visdažādāko veidu zilo toņu stabiņi: īsie, garie, vītie, tītie, apņemtie, kā arī kūlīši u. c., visvairāk apļveida. Tie savā starpā satamborēti un piešūti piedurkņu galos.
