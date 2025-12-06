Ziemassvētku smarža mājās rada īpašu gaisotni – svinīgu, siltu un mājīgu. Šie svētki ir īpaši ar to, ka visu decembri mēs gatavojamies un gaidām tos. Gaidīšanas prieku var paspilgtināt, izmantojot pašu gatavotus aromatizētājus.
Gaisa aromatizētājam var izvēlēties vienu ēterisko eļļu vai kombinēt to maisījumu. Ne visas ēteriskās eļļas labi draudzējas, tāpēc neiesaka kombinēt vairāk par diviem aromātiem.
Praktiski pārbaudīts, ka labi saskan:
- apelsīns ar vaniļu,
- lavanda ar piparmētru,
- kumelīte ar lavandu,
- piparmētra ar visām citrusu ēteriskajām eļļām.
Apelsīns un piparkūkas
Laiku pa laikam apelsīnu, kurā sadurtas krustnagliņas, pagatavo no jauna, jo smarža drīz vien vairs nav tik intensīva. Ir divi varianti, kā pagatavot šādu gaisa aromatizētāju. Pirmais – apelsīnā ar irbulīti sadur caurumus un, veidojot skaistu rakstu, sasprauž krustnagliņas. Efektīgāk, ja apelsīna mizā ar nelielu mizojamo nazīti izgrebj 1,5–2 mm dziļas slejas dažādos virzienos, veidojot rakstu, un tajās sasprauž krustnagliņas. Tā labāk izdalās apelsīna ēteriskā eļļa, un aromāts ir spēcīgāks. Lai efekts būtu vēl lielāks un galarezultāts acij tīkams, apelsīna augšgalā var izdobt caurumu tējas sveces lielumā, ievietot sveci un aizdegt. Sveces siltums veicinās ēterisko eļļu izdalīšanos. Smaržo maigi pēc piparkūkām un tikko mizota apelsīna. Tas ir arī lielisks galda dekors Ziemassvētkos.
Krustnagliņu eksplozija
Krustnagliņām ir spēcīgs aromāts, kas atgādina piparkūkas un karstos ziemas dzērienus. Ja foristikas materiālu bumbā, greipfrūtā vai apelsīnā citu pie citas sadur daudz krustnagliņu un noliek šādu bumbu netālu no kamīna, plīts mūrīša, pakar virs radiatoriem, lai gaisā izplatītos maigs un patīkams aromāts. Svarīgi, lai krustnagliņas ir svaigas. Ja tās nepieciešamas dekoriem, labāk un lētāk krustnagliņas iegādāties vairumtirdzniecības bāzēs.
Skuju smaržai
Itin viegli gaisa atsvaidzinātāju var pagatavot pats. Nepieciešamas vien labas kvalitātes ēteriskās eļļas, piemēram, priežu, mandeļu eļļa, koka irbulīši, pudelīte. Skaistā pudelītē ielej mandeļu eļļu – tā ir lielisks smaržas nesējs, izplatītājs. Tai piepilina ēterisko eļļu un saliek koka irbulīšus. Proporcijas mandeļu eļļai un ēteriskajām eļļām ir aptuveni 9:1 (90 ml un 10 ml). Ja ir ļoti maza pudelīte, tajā var salikt zobu bakstāmos kociņus, tad rēķina pilienos – 17 pilienu mandeļu eļļas un viens piliens 100% koncentrētas priežu (vai citas pēc izvēles) ēteriskās eļļas.Otrs veids, kā pagatavot gaisa aromatizētāju, – skaistā bļodiņā sajauc sodu ar ēterisko eļļu. Soda labi notur sevī aromātu, un tas vienmērīgi izplatās pa telpu. Uz pusglāzi sodas nepieciešami 25 pilieni kvalitatīvas ēteriskās eļļas. Ja aromāts samazinās, sodu atkal apmaisa, un tas turpinās atsvaidzināt telpu.
