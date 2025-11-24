Latvijā arvien vairāk jauniešu nesteidzas pamest ģimenes ligzdu un turpina dzīvot pie vecākiem.
Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka vecuma grupā no 25 līdz 29 gadiem kopā ar vecākiem dzīvo gandrīz puse vīriešu un trešdaļa sieviešu.
Sieviešu vidū gan ir nedaudz mazāk to, kuras turpina dzīvot kopā ar vecākiem - 67,2% 18-24 gadu vecuma sieviešu un 33,1% 25-29 gadu vecuma sieviešu.
Daļa jauniešu ir izveidojuši savu ģimeni un dzīvo kopā ar savu laulāto vai kopdzīves partneri un/vai bērniem - 6,2% jauniešu 18-24 gadu vecumā un 29,3% jauniešu 25-29 gadu vecumā.
Kopumā Latvijā šā gada sākumā dzīvoja 208 240 jauniešu jeb iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 29 gadiem, veidojot 11,2% no kopējā iedzīvotāju skaita, liecina CSP dati.
Vairāk nekā puse jeb 51,3% jauniešu bija vīrieši, bet 48,7% bija sievietes. Vienlaikus kopējā iedzīvotāju struktūrā proporcija ir pretēja - 46,4% vīriešu un 53,6% sieviešu.
2025. gada sākumā visvairāk jauniešu bija Kurzemē (11,7%) un Zemgalē (11,3%), bet vismazāk jauniešu bija Latgalē un Vidzemē - attiecīgi 10,7% un 10,9%. Rīgas reģionā jauniešu īpatsvars bija tāds pats kā vidēji Latvijā - 11,2%.
Lielākais jauniešu īpatsvars bija Saldus un Kuldīgas novados - attiecīgi 12,1% un 12%, savukārt mazākais jauniešu īpatsvars bija Ādažu un Saulkrastu novados - attiecīgi 9,2% un 9,6%. Starp valstspilsētām lielākais jauniešu īpatsvars bija Liepājā -12,3%, bet mazākais jauniešu īpatsvars bija Daugavpilī - 10,2%.
