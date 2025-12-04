Žurnālists un pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš pēdējos mēnešos pievērsies jaunai nodarbei — viņš ieguvis taksometra vadītāja licenci un brīvajos brīžos dodas ielās, strādājot par taksistu, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve". Ceriņš atzīst, ka tā ir gan iespēja nopelnīt papildu līdzekļus, gan sastapties ar situācijām, ko citādi dzīvē nepiedzīvotu.
Īsajā laikā, kas pavadīts pie stūres, viņš jau pieredzējis vairākus savdabīgus gadījumus. Kāda pasažiere pēc ballītes sabojājusi auto salonu, bet par tīrīšanas izmaksām atstājusi vien trīs eiro, kas Ceriņu sarūgtinājis.
Savukārt citā reizē, braucot cauri Juglai, viņš pamanījis pieturā guļam pusapģērbtu meiteni bezsamaņā. Ceriņš izsaucis neatliekamo medicīnisko palīdzību un mediķi atzinuši, ka savlaicīgā rīcība, visticamāk, novērsusi letālas sekas.
“Ātrie atbrauca ļoti ātri. Mediķi atzina, ja es nebūtu laikus viņus izsaucis, meitene varēja nomirt,”
viņš stāstījis žurnālam, piebilstot, ka pēc notikušā naktī nav spējis mierīgi gulēt.
Ceriņš atklājis, ka šī pieredze saistīta arī ar jaunu televīzijas projektu — drīzumā pie skatītājiem nonāks šovs, kurā viņš un citi zināmi cilvēki atainos taksistu ikdienu.
Neskatoties uz dažādajām situācijām, viņš atzīst, ka šis darbs var būt ienesīgs: "Tie, kas brauc ar savu mašīnu un to dara aktīvi, nedēļā var nopelnīt līdz pat 1000 eiro."
Plašāka intervija lasāma žurnālā "Privātā Dzīve".
