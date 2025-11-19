Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieki Kuģi pievērsušies savai veselībai un veic medicīniskās pārbaudes. Kamēr Uģa sievai Lindai jau ir notikusi plaušu apskate, Uģi vēl gaida kolonoskopija jeb resnās zarnas izmeklēšana.
"Šodien ir tā diena, kad, kā vīrieši saka, zaudēšu savu nevainību! Vīrieši par to dažreiz ieņirdz. Nav tā, ka es esmu sev atklājis slimību, bet saprotu to, ka vecums nenāk viens un, ja es nerūpēšos par savu ķermeni, tad, kurš par viņu parūpēsies?" prāto Kuģis.
Pirms procedūras Uģis turpina dzert ūdeni, taču izrādās, ka to nedrīkstēja darīt: "Ir problēma! Es padzēru ūdeni. Es mazliet biju piemirsis, ka man bija instrukcijā rakstīts, ka es nevaru 2 stundas pirms šīs procedūras dzert ūdeni."
Pirms pārbaudes Linda vēlas Uģi nomierināt, taču viņai ne pārāk labi tas izdodas. Uģis satraukts saka: "Tu jau vari teikt tos mierīgos vārdus, bet ne jau tev bāž trubu dibenā! Tu vari stāstīt visu ko, bet tas ir citādāk!"
Tomēr Linda atgādina: "Tu jau zini mūsu, vaišnavu, filozofiju – tu neesi ķermenis, tu esi mūžīga dvēsele!"
Uģis iesaka Lindai arī veikt šo procedūru, ja jau tas neesot nekas traks, tomēr viņa laipni atsakās no šīs iespējas sakot, ka ar viņu viss ir kārtībā.
Plašāk skaties video:
