Saulainā ru­dens dienā, 13. septembrī, Ventspilī norisinājās nu jau pēc skaita 13. Kurzemes rokdarbnieku saiets, kas pulcēja vai­rāk nekā 120 rokdarbnieku no visas Latvijas.

Pasākums norisa ļoti sirsnīgā un ra­došā atmosfērā, par ko jāpateicas meis­tarklašu vadītājām: Baibai Kečko (adī­šana), Jonikai Tērvidei (tamborēšana), Selgai Puriņai (mezglošana), Ingunai Heinrihsonei un Initai Dzalbei (krāsu pludināšana gleznošanas tehnikā).

Šī grandiozā pasākuma organizēšanā liels paldies (no kreisās) rokdarbu studijas “Spārni” vadītājai Astrīdai Kinnei, kā arī Ventspils amatu mājas vadītājai Ingunai Heinrihsonei.“Mūs vienoja neskaitāmas sarunas, idejas un kontakti, iedvesmojot un stiprinot rokdarbnieču sadarbību visā Kurzemē,” saka Astrīda Kinne.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

Priecīgus mirkļus radīja pasākumā uzaicinātās viešņas: biedrības “Smil­tenes pūra lāde” dalībnieces un īpa­ši Ilze Haka, kas iepazīstināja ar savu plašo zeķu kolekciju, savukārt modes māksliniece Žanna Dubska konsultē­ja par ģērbšanās stilu. 

Ilze Haka un pārējās biedrības “Smiltenes pūra lāde” dalībnieces.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

Ar jaunumiem dziju pasaulē adītājas iepazīstināja dzi­ju tirgotavas “Yarns from Italy” vadītā­ja Līga Rušiņa.

Baiba Kečko rokdarbnieces iepazīstināja ar gliemežvāka pečvorka adīšanu.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

Un, protams, rokdarbnieku saieta noslēgumā neiztika bez pašu darināto tērpu skates. 

Ina Dātava un Līga Muižarāja modes skatē demonstrēja savus ekoprinta tērpus
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

Tās laikā rokdarbniekiem bija iespēja padižoties gan ar savu veikumu, gan smelties idejas jauniem rok­darbiem.

Pasākuma laikā varēja iepazīt arī Ventspils Rokdarbu studijas "Spārni" rokdarbu izstādi.
Foto: Autores foto / Latvijas Mediji

