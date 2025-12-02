Saulainā rudens dienā, 13. septembrī, Ventspilī norisinājās nu jau pēc skaita 13. Kurzemes rokdarbnieku saiets, kas pulcēja vairāk nekā 120 rokdarbnieku no visas Latvijas.
Pasākums norisa ļoti sirsnīgā un radošā atmosfērā, par ko jāpateicas meistarklašu vadītājām: Baibai Kečko (adīšana), Jonikai Tērvidei (tamborēšana), Selgai Puriņai (mezglošana), Ingunai Heinrihsonei un Initai Dzalbei (krāsu pludināšana gleznošanas tehnikā).
Priecīgus mirkļus radīja pasākumā uzaicinātās viešņas: biedrības “Smiltenes pūra lāde” dalībnieces un īpaši Ilze Haka, kas iepazīstināja ar savu plašo zeķu kolekciju, savukārt modes māksliniece Žanna Dubska konsultēja par ģērbšanās stilu.
Ar jaunumiem dziju pasaulē adītājas iepazīstināja dziju tirgotavas “Yarns from Italy” vadītāja Līga Rušiņa.
Un, protams, rokdarbnieku saieta noslēgumā neiztika bez pašu darināto tērpu skates.
Tās laikā rokdarbniekiem bija iespēja padižoties gan ar savu veikumu, gan smelties idejas jauniem rokdarbiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem