Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece un dzejniece Magone Liedeskalna kopā ar savu pavadoni Edgaru devās uz Gulbeni, lai nosūtītu savus DNS paraugus. Tomēr šis it kā parastais brauciens strauji pārtapa par attiecību skaidrošanu. Abi ne tikai pārrunāja notikumus, kas risinājās Magones un dziedātāja Ainara Bumbiera koncertturnejas laikā, bet beidzot atklāti runāja par iemesliem, kuru dēļ Magone atlaiž Edgaru no viņas personīgā šofera pienākumiem.
Automašīnā Edgars uzdeva šķietami nevainīgu jautājumu par to, kā klājas bērniem. Magone nekavējoties reaģēja, ieņemot aizsardzības pozu. "Kas ar viņiem noticis? Mums ir koncertturneja. Mēs esam aizņemti, noguruši cilvēki. Man nav vajadzīgi nekādi pārmetumi no tavas puses," stingri paziņo Magone. Viņa paskaidro, ka bērniem ir savi pienākumi – mācības, ģimenes pasākumi, atbalsts mammai –, kamēr viņai pašai priekšā gaida darbs, uzstāšanās un jaunākās grāmatas prezentācija. "Kamēr mani aprunā, es strādāju," atbild Magone un piebilst, ka nevēlas uzklausīt nekādus Edgara morāles sprediķus vai nosodījumus.
Edgars kļūst klusāks, taču drīz vien atklāj, ka viņu moka pavisam citas ciešanas. "Es jūtos mazliet aizkaitināts... Tas bija tad, kad mani atstādināja. Es vairs nepiedalījos koncertos kā šoferis un nevaru atrasties tev blakus," atzīstas Edgars. Viņš jūtas ļoti aizvainots par izslēgšanu no dalības koncertturnejā, jo joprojām nespēj samierināties ar faktu, ka vairs nav Magones šoferis.
Magone skaidro, ka Edgars pats ir vainojams pie atbrīvošanas no šofera pienākumiem. "Edgars bija norīkots kā mans personīgais vadītājs uz pasākumiem, kur man jāuzstājas kopā ar Ainaru Bumbieri. Edgars saniknoja visu grupu, mani ieskaitot," stāsta Magone un piebilst: "Ja pat Ainaru Bumbieri var izvest... nu tur vajag daudz spēka."
Viņa dalās ar, viņasprāt, nepieņemamo rīcību no Edgara puses: viņš traucējis mūziķiem, maisījies pa kājām, nespējis adekvāti uzvesties un pat paceltā balsī kliedzis uz visiem. "Neviens ar tādu tur neauklēsies," paziņo Magone. Viņa norāda, ka incidents Rēzeknē, kur Edgars uzvedies skaļi un pavēlējis visiem "aiztaisīt mutes" bija pēdējais pacietības mērs. "Ja tu neesi spējīgs pildīt savus pienākumus, tad man jāizvēlas cilvēks, kurš prot šo darbu veikt," viņa secina.
Sarunas gaitā atklājas vēl kāds nepatīkams fakts par Edgaru – viņš pacēlis balsi pret Magones bērniem. Magone skaidri paziņo, ka viņa nepieļaus šādu attieksmi pret saviem bērniem.
Turpretim Edgars aizkadrā skaidro savu rīcību, apgalvojot, ka viņu uzvilcis tas, ka pēc koncerta viens no bērniem pamodinājis aizmigušo Magoni. "Konflikts radās dēļ tā, ka Magone jau bija aizmigusi mašīnas aizmugurē. Un viens no bērniem viņu piecēla, bet tam galīgi nebija nekādas nepieciešamības, jo pudeli atvērt es domāju mācēs daudzi bērni. Tas mani "uzvilka" – mamma bērna piecelta. Mamma, kura ir ļoti nogurusi pēc koncerta," stāsta Edgars.
VIDEO skaties: 1188play.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu