Stambulas konvencija paliek spēkā; par turpmāko lems pēc gada

Saeimas Ārlietu komisija trešdien atbalstīja deputātes Zandas Kalniņas-Lukaševicas (JV) ierosinājumu priekšlikumus otrreizējai caurlūkošanai nodotajam likumam par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas iesniegt līdz nākamā gada 1. novembrim.
Vēlāk šis ierosinājums vēl tiks nostiprināts ar Saeimas lēmumu, kas formāli balsos par likuma nodošanu komisijai.
Latvijas palikšanu konvencijā atbalstošā deputāte Kalniņa-Lukaševica komisijas sēdē otrdien atzīmēja, ka Saeimai būs jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš un izskatīšanas termiņš parlamenta sēdē. Kalniņa-Lukaševica rosināja atsaukties uz Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājumu atstāt šo jautājumu izlemšanai nākamajam Saeimas sasaukumam, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš varētu būt nākamā gada 1. novembris, kas būtu pirms pašām šī sasaukuma Saeimas pilnvaru beigām. Nākamās parlamenta vēlēšanas ir plānotas 2026. gada 3. oktobrī.
"Tas nozīmētu, ka šajā sasaukumā padziļinātas debates par Stambulas konvenciju vairs nenotiktu,"
piebilda Saeimas deputāte.
Trešdienas sēdē Saeimas deputāts Jānis Vucāns (ZZS) atzīmēja, ka bijis Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijas sēdē, kur piedalījās arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS). Paredzot, ka izskanēs priekšlikumi par termiņu, politiķe esot lūgusi norādīt uz Saeimas kārtības rulli, proti, termiņam vajadzētu būt tādam, lai varētu iesniegt gan priekšlikumus likumam par Latvijas izstāšanos no konvencijas, gan arī izskatīt likumprojektu vēl šajā Saeimas sasaukumā.
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) uzsvēra, ka pašreizējais piedāvājums ir par 2026. gada 1. novembri. Viņa gribēja noskaidrot, vai deputāti pastāv uz panākto vienošanos jautājumu par izstāšanos no konvencijas šajā Saeimā vairs neskatīt.
Deputāts Ričards Šlesers (LPV) klāstīja, ka šajā parlamentā daudz laika ir veltīts diskusijām par Stambulas konvenciju, tāpēc partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) piedāvā šo jautājumu izskatīt Saeimas kārtējā sēdē, kas varētu notikt 12. februāri, savukārt priekšlikumus likumam iesniegt līdz janvārim.
Mūrniece aicināja deputātus balsot par ierosinājumu iesniegt priekšlikumus likumam līdz 2026. gada 1. novembrim, ko atbalstīja seši deputāti. Savukārt divi balsoja pret, bet viens deputāts balsojumā nepiedalījās.
Saeimas Ārlietu komisijā strādā Mūrniece, Irma Kalniņa (JV), Juris Viļums (AS), Edmunds Cepurītis (P), Kalniņa-Lukaševica, Dmitrijs Kovaļenko ("Stabilitātei!"), Edvards Smiltēns (AS), Šlesers un Vucāns.
Iepriekš likums tika skatīts Saeimas Ārlietu komisijā, kur vairākumu veido deputāti no partijām, kuras iepriekš izstāšanos no Stambulas konvencijas atbalstīja. Komisiju vada opozīcijas politiķe Mūrniece.