Atkal sagājuši kopā un dzirksteļo Radio SWH LV ēterā, kā nebūtu vienpadsmit gadu pārtraukuma. Vai nav brīnums, jo Andris Freidenfelds, saukts arī par Fredi, raidījuma “BB Brokastis” vadītāju šķiršanos savulaik nosauca par likumsakarīgu attiecību nāvi tāpēc, ka ar Kasparu Upacieru jeb Ufo, bija kļuvuši par lieliem pretpoliem. Lai nu pastāsta, kā pretpoliem veicas tagad?

Vairāk nekā gadu viņus var ne tikai dzirdēt, bet arī vaigā redzēt SWH televīzijas tiešajā ēterā katru darbdienu no pulksten sešiem līdz desmitiem, kad skan tikai latviešu mūzika. Ieskrējiens mēdz būt palēns un labi vien ir – ko tur pašā rīta agrumā daudz ņemsies, toties, kad abi atmodušies, iet kā senāk. Viņu humora cienītājiem – sajūsmas pilns notikums, jo otra tik izcila pāra mums nav.

Kas tāds notika, ka pretpoli atkal sēž vienā studijā? Vai no bezdarbības, vai bija sakrājies, ko teikt tautai, varbūt bijāt sailgojušies viens pēc otra?

A. Freidenfelds (turpmāk A. F.): Lai cik radošs bija mūsu divdesmit gadu kopdarbs, tomēr reizē arī monotons un nogurdinošs, kas vienu brīdi pieriebjas, un tad vajag pamainīt un atpūsties vienam no otra. Laulātiem draugiem varbūt arī ik pa laiciņam tā jādara. Jāaizbrauc vienam uz Kapri, otram uz Maiami, jāpadzīvo atsevišķi un tad atkal kādu laiku sanāk padzīvot kopā.

