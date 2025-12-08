Patlaban ir iegādājams žurnāla "Praktiskie Rokdarbi" jaunākais tematiskais pielikums "Šūšana un izšūšana".
Tas ir viens no greznākajiem pielikumiem, kur publicētas piemēram, Inetas Krastiņas mirdzošās pērļu piespraudes, kā arī tekstilmākslinieces Ivetas Vecenānes rotas un leģendārās mākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres krāšņais veikums.
Interesantas idejas lasītāji var gūt, uzzinot, kā var izšūt ordeni, kā top V.Purvīša auduma gleznas utt...
Turklāt šis pielikums ir ievērības cienīgs ar to, ka pirmo reizi ir publicēti daži Ilgas Madres izšūtie darbi.
"Praktiskie Rokdarbi"- vienīgais žurnāls rokdarbniecēm.
Abonē žurnālu šeit.
Žurnāls radošām sievietēm! Rokdarbu un šūšanas meistarklases neizejot no mājām, padomi iedvesmai, interesantas idejas ikdienai. Žurnāla plašo tēmu klāsts katram palīdzēs izvēlēties patieso aicinājumu rokdarbu pasaulē – atpūtu no ikdienas darbiem un steigas. Žurnāls iznāk reizi 2 mēnešos, sākot no februāra.
