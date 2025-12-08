″Pirms filmas uzņemšanas man bija tik daudz sarunu un tikšanos ar režisoru Dzintaru Dreibergu. Biju iedomājusies, ka galvenokārt stāsts būs par pašu TTT komandu, taču rezultāts bija pārsteidzošs... labā nozīmē. Tik daudznozīmīga un patriotiska! Uzjundīja atmiņas, filmas pirmizrādē, kad režisors nosauca manu uzvārdu, visi zālē sēdošie piecēlās un aplaudēja, šo momentu mana vecākā meita Evija Rodke ielikusi savā feisbuka vietnē. Tas mani aizkustināja līdz asarām. Kaut ko tādu savā dzīvē pieredzu otro reizi. Pirmā reize bija, kad pasaules čempionātā 16 gadu vecumā izcīnīju pirmo zelta medaļu. No 51 izcīnītā punkta manējie bija 26, toreiz apbalvošanas brīdī Lužņiku stadionā vairāk nekā 12 tūkstoši līdzjutēju pagodinoši sauca: Skai-drī-te!, Skai-drī-te, Skai-drī-te!... Filmai beidzoties, mana meita jautāja: “Kā, vai tas ir viss? Man filma pagāja vienā elpas vilcienā, gribējās vēl un vēl! Gribējās redzēt un izdzīvot VISUS pasaules labākās sieviešu basketbola komandas TTT slavas mirkļus!” Saprotu, ka šī ir spēlfilma, bet ceru, ka nākotnē kāds uzņems dokumentālo stāstu par mūsu izcilajām basketbola meitenēm, kuras cīnījās kā viena vesela komanda.”

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē