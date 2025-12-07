Uzlūkojot šo meiteni, rodas iespaids, ka esi saticis kādu pasaku princesi. Šīs tā dēvētā Lolitas stila koncepcijas pamatā ir maiguma, trausluma, nevainības un zināmā mērā arī rotaļīguma kombinācija.

Tēlā jūtama apzināta bērnišķība, kas izpaužas gan tērpu, gan aksesuāru izvēlē – tie atgādina mazām meitenēm raksturīgas lietas. 

Studente Nikija.
Foto: Andris Tiļļa / Latvijas Mediji

Nikija Mickuss, kura ir no Valmieras un studē apģērbu dizainu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, teic, ka iedvesmu šim stilam guvusi no japāņu animācijas filmas. Internetā atradu ziņu, ka Lolitas stils esot radies Japānā, bet tā izcelsme tomēr esot neskaidra. 

Mežģīnes.
Foto: Andris Tiļļa / Latvijas Mediji

Nikijai mājās ir šujmašīna, un daudzas detaļas tērpiem darinājusi pati, piemēram, jauko galvassegu, kurai piešuvusi mežģīnes un pērlītes. Kleitu, kuras kuplumu lejasdaļā nodrošina stīpas, esot iegādājusies internetā. 

Auskari.
Foto: Andris Tiļļa / Latvijas Mediji

“Kustīgās stīpas palīdz kleitai radīt formu, kas līdzīga kēksiņam,” pasmaidot nosaka Nikija. Nu gan salds salīdzinājums! 

Elements.
Foto: Andris Tiļļa / Latvijas Mediji

Kleita un zeķes līdz ceļgaliem, kurpes, virs kurām uzvilktas getras, mežģīņu un lentīšu pārpilnība, kā arī frizūra ar koķeto galvassegu – tas viss akcentē šī stila būtību. 

Apavi.
Foto: Andris Tiļļa / Latvijas Mediji

Stila iezīmes paspilgtina arī somiņa spēļu lācīša formā.

