Viens no romantiskākajiem rokdarbiem, apjomīgs plecu lakats ar ziedu rakstu motīviem.
Materiāli
- Kokvilnas diegi
- Tamboradata nr. 1
Darba gaita
Lakata izmērs ir 92x195 cm. Katra kvadrāta izmērs ir 9x9 cm.
Tamborēt sāk no ziediņa, pakāpeniski veidosies kvadrāta forma. Vienam kvadrātam ir 10 rindas. Kad vēlamo motīvu skaits notamborēts, tos savieno ar īsajiem stabiņiem – liek divus motīvus ar labajām pusēm kopā un satamborē.
Kad visi motīvi satamborēti, augšējā mala iznāk robaina. Robos ietamborē pusmotīvus, savienojot ar īsajiem stabiņiem.
Garāko malu aptamborē ar īsajiem stabiņiem.
Īsākajās rindās iesien bārkstis.