Viens no romantiskākajiem rokdarbiem, apjomīgs plecu lakats ar ziedu rakstu motīviem.

Materiāli

  • Kokvilnas diegi
  • Tamboradata nr. 1
Tamborēts plecu lakats "Naktsvijoles".
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Darba gaita

Lakata izmērs ir 92x195 cm. Katra kvadrāta izmērs ir 9x9 cm.

Sākums - apakšējās malas vidus.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji
Tehniskais raksts.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji
Apzīmējumi.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji

Tamborēt sāk no ziediņa, pakāpeniski veidosies kvadrāta forma. Vienam kvadrātam ir 10 rindas. Kad vēlamo motīvu skaits notamborēts, tos savieno ar īsajiem stabiņiem – liek divus motīvus ar labajām pusēm kopā un satamborē.

Kad visi motīvi satamborēti, augšējā mala iznāk robaina. Robos ietamborē pusmotīvus, savienojot ar īsajiem stabiņiem.

Garāko malu aptamborē ar īsajiem stabiņiem.

Īsākajās rindās iesien bārkstis.  