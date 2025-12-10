Žurnāliste un blogere Una Ulme uzņem ciemos stilisti Indru Salceviču. Una ar prieku demonstrē Indrai savus vērtīgākos modes guvumus, kas atrasti gan vietējos, gan starptautiskajos lietoto preču jeb "second hand" veikalos. Šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Slavenību pērles" Ulme atklāj šokējošu faktu: viņai reiz izdevies tikt pie oriģinālas "Dior" somiņas par neticami zemu cenu.
Indrai izrādot interesi par Unas vērtīgajiem un oriģinālajiem atradumiem, viņa piedāvā apskatei savas vintage somas un rotas. Viena no tām ir brūna "Prada" zīmola somiņa. Lai gan Indra neslēpj savu sajūsmu, turot somiņu rokās, Una paskaidro, ka tā atrasta gluži parastā Rīgas lietoto apģērbu veikalā. Indra, mēģinot uzminēt tās vērtību, saka: “Tikai nesaki, ka 20 eiro.”
Ulme atbild, ka par somiņu samaksāti aptuveni 30 eiro. Viņa piebilst, ka: "Iekšā bija pat visi dokumenti. Es pa šiem gadiem esmu iemācījusies atšķirt oriģinālus no feikiem (viltotiem). To es māku," un tūlīt parāda vēl vienu savu veiksmīgo atradumu – 80. gadu "Dior" somu ar vēsturisku logotipu. "Es esmu kā žagata – eju, un man ir tā kā lāzera stars. Ieraugu šo skatlogā. Maksāja, kādi 50 eiro," jautri stāsta Una.
Viņa atklāj, kāda ir zemākā cena, par kuru izdevies iegādāties augstās modes zīmola somiņu: "Pats unikālākais eksemplārs, ko diemžēl uzdāvināju māsai, bija "Dior" klačs. Šī somiņa bija Rīgas humpalās – oriģināls par 50 santīmiem. Tas ir mans rekords. Jā, nožēloju, ka uzdāvināju," atzīstas Una, piebilstot, ka atdāvinājusi somiņu, jo tai bijis neliels traips.
Ulme Indrai demonstrē arī vintage "Chanel" pērļu kaklarotu, kas arī iegādāta par simbolisku samaksu jeb 50 eiro. Uz jautājumu, vai rota pirkta "second hand" veikalā, Una atbild noraidoši – tā iegūta paziņas rīkotā personīgo lietu izpārdošanā.
