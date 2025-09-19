Jaunajā "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Slavenību pērles" stiliste un modes māksliniece Indra Salceviča viesojas pie TV un radio personības Baibas Sipenieces-Gavares, lai ielūkotos viņas garderobē un ikdienā. Salceviča pie Baibas neatnāk tukšām rokām – viņa sagādājusi dāvanas mājas mīluļiem sporta apavu izskatā.
Izrādās, ka šis žests ir īpaši trāpīgs, jo Baibas suņiem piemīt pavisam netipiska kaislība – viņi ir īsti apavu gardēži. Sipeniece atklāj, ka suņiem vislabāk garšo ādas apavi, tāpēc Indras dāvanas vairāk noderēs viņai pašai. Viņa smej, ka suņiem jau sen ir izveidojusies izsmalcināta gaume. “Viņi ir apēduši man pat dārgākos – "Premiata" zīmola apavus," atklāj Baiba.
Jautāta, cik liela ir skāde naudas izteiksmē, viņa atbild, ka īsti neskaita. "Ja kopā saskaitītu, tad zaudējumi noteikti būtu virs tūkstoša, jo tās pārsvarā ir ļoti labas un dārgas skatuves kurpes," saka Baiba, piebilstot, ka skādi labāk nemēra naudā, jo tas neko nemainīs. Lielākoties sabojātie apavi esot bijuši ļoti labas un dārgas skatuves kurpes.
Pēdējais atgadījums noticis pavasarī, kad tieši pirms izrādes "Splendid Palace" Baiba atklājusi, ka vienai no kurpēm nograuzts purngals. "Producents prasa – ko darīt? Bet es tikai saku – mieru, tikai mieru. Man mašīnā vienmēr līdzi ir rezerves augstpapēžu kurpes," viņa atceras. Toreiz bojātās kurpes maksājušas ap 350 eiro.
Indra smej, ka, ja būtu zinājusi ātrāk, būtu sarūpējusi ādas apavus, taču Sipeniece piebilst, ka dāvanas šoreiz paliks viņai pašai, jo ir tieši viņas izmērā: "Es kā reiz meklēju sportiska tipa apavus neitrālā tonī."
Uz jautājumu, kurš no suņiem ir lielākais kurpju mīļotājs, Sipeniece atbild, ka droši pateikt nevar, bet aizdomas krīt uz vienu no suņiem, kuram, iespējams, ir fetišs uz kurpēm. Savukārt otram mīlulim, Okītim, esot pavisam citas intereses.
Lai arī zaudējumi nav mazi, Baiba visu uztver ar humoru: vismaz viņas suņiem esot nevainojama gaume.
