Kad skatāmies vecās bildes, prātojam, ko gan bijām sapīpējušies, ka nolēmām šo māju nopirkt? – pusjokam, pusnopietni saka nama saimnieks Ģirts Dārziņš. Pirms pieciem gadiem viņš kopā ar dzīvesbiedri Rutu iegādājās nolaistu koka namiņu Ventspilī, Jūras ielā. Šodien par atjaunoto ēku varot teikt – gandrīz ideāla

Arī man jāpabrīnās, kad, omulīgajā Dārziņu virtuvē dzerot vīgriežu tēju un pārlūkojot fotoattēlus, redzu, kāds pirms iegādes izskatījās nams. Nu grausts, kas grausts – ap 140 gadus vecs ar cauru jumtu, pēdējos četrus gadus nostāvējis neapdzīvots, visi pakši, māja, šķūnīši un būcenīši stāvgrūdām pilni ar gadu gadiem vāktām grabažām. Apskatījuši pa diviem lāgiem, taču “bardaciņam” neesot veltījuši daudz vērības. 

Ģirts kā profesionāls namu apsaimniekotājs un celtnieks ar pieredzi sapratis, ka ēka “ir paceļama”, svarīgākais, ka platība atbilst viņu vēlmēm, komunikācijas – blakus un plānojumā var iztikt bez lielām izmaiņām, lai nav jātaisa jauns projekts.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē