Kad aiz loga pūš salti ziemas vēji, patīkami sasildīs karsts, aromātisks dzēriens. Zemnieku saimniecības "Vaidelotes" saimniece Daira Jātniece viesus savās mājās uzņem regulāri un labprāt dalās ar savām iecienītākajām silto dzērienu receptēm.
Jebkuru tēju var pārvērst par karsto dzērienu, teic Daira Jātniece. “Pielej klāt sulu, pievieno garšvielas, un gardums gatavs! Ne tikai upeņu sula, arī ābolu un smiltsērkšķu ir brīnišķīgi gardas, ja tajās ieliek krustnagliņas, kanēļa standziņas un ingveru.’’ Viņa pārliecinājusies, ka visas kartsvīnam un piparkūkām paredzētās garšvielas ir piemērotas arī citiem karstajiem dzērieniem.
Dairas dārzā aug dažādi garšaugi, ar kuriem viņa eksperimentē.
“Ja nav nopirkts ingvers, to lieliski var aizvietot ar mārrutku.
Kam patīk rozmarīna garša, siltajam dzērienam var pievienot šo garšaugu. Tāpat kadiķa ogas, kas dos nedaudz sveķainu garšu.” Saimniece stāsta, ka ļoti veselīgi ir katru rītu apēst divas krustnagliņas un uzdzert karstu ūdeni. Pati bieži gatavo šķidros ķīseļus, kuriem vārot pievieno apelsīna vai citrona miziņu. “Man ļoti patīk karsti dzērieni, jo ķermenim par tiem ir prieks. Nav jāizmanto papildu enerģija, lai tos pārstrādātu.”
Siltā citronu limonāde
- 10 citronu
- 500 g cukura
- 1 glāze ūdens
- 40% degvīns
Vispirms pagatavo citronu ekstraktu. Citronus nomazgā, pārgriež uz pusēm un izspiež sulu. Nogriež miziņas un pārlej ar 40% degvīna, nostādina istabas temperatūrā divas nedēļas. Ūdeni ar cukuru savāra sīrupā, pievieno izspiesto citronu sulu. Katlu noceļ no plīts un atdzesē, salej pudelē un uzglabā ledusskapī. Pēc tam iegūto aromātisko citronu izvilkumu pievieno iepriekš pagatavotajam sīrupam. Lai pagatavotu silto limonādi, glāzē lej siltu ūdeni un pieliek 2–3 tējkarotes citronu ekstrakta.
Degvīnu izmanto, lai dzērienam būtu stiprāka garša.
Taču degvīna vietā citronu miziņām var uzliet karstu cukura sīrupu un nostādināt diennakti.
Ekstraktu var gatavot arī no cidonijām. Tad jāievēro attiecība 1 citrons : 1 sauja sagrieztu cidoniju.
Dzērveņu ķīselis
- 50 g dzērveņu
- 200 ml ūdens
- 25 g cukura
- 15 g kartupeļu cietes
- citrona vai apelsīna miziņa
- krustnagliņas, anīsa zvaigznītes
- smaržīgie pipari
Dzērvenes noskalo, ar dakšiņu saspaida, pārlej ar ūdeni un uzvāra. Caur sietu izkāš, šķidrumam pievieno cukuru, citrona vai apelsīna miziņu, kartupeļu cieti un garšvielas. Ķīseli uzvāra, noņem no plīts un nedaudz atdzesē. Lej krūzē un dzer siltu.
Ja kartupeļu cieti pieliks mazāk, ķīselis būs šķidrāks. Ķīselim ir laba īpašība – kartupeļu ciete palīdz mazināt nelielu kuņģa iekaisumu un dedzināšanas sajūtu.
Upeņu gardums
- 1 l upeņu sulas
- dažas monardas lapas
- 2 timiāna zariņi
Katlā ielej upeņu sulu, pievieno monardas lapas, timiāna zariņus. Uzkarsē, un dzēriens ir gatavs.
Ja sula ir par stipru, to var atšķaidīt ar ūdeni. Upeņu sulu var aizvietot ar aveņu vai ķiršu sulu, bet monardas lapas ar mazu čili gabaliņu.
Monardai ir piparaina piegarša, tā ir sildošs, elpceļiem labvēlīgs garšaugs. Tāds ir arī timiāns. Abi kopā lieliski sasilda organismu.
