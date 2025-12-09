Dzejniece Magone Liedeskalna šovā "Slavenības. Bez filtra" uzņem savu draudzeni Māru. Kamēr Magone virtuvē kārto galdu, viņa stāsta par gaidāmo jaunāko grāmatu. Viņa min, ka radošais process neapstājas un ir sagaidāms, ka drīz dzejas krājums tiks saņemts no tipogrāfijas.
Magone draudzenei atklāj, ka process nav bijis viegls: "Grūti gāja, ilgi gāja – tad nav naudas, tad nav laika, tad nav dzejoļu… Viss maksā un diezgan lielus ciparus," viņa stāsta, piebilstot, ka "nevar tā sasliet kājas kā Edgars un lepoties tikai ar to, ka ir nokārtojis tiesības". Pēc kāda koncerta Limbažos, kurā Magone izteica bažas par iespējamo radniecību ar Edgaru, viņa vīrietim tieši pateikusi, ka uzskata viņa dzīves skatījumu par nenopietnu un ka četrdesmit gadu vecumā viņam nav īstu sasniegumu, ar ko dižoties. Edgars to apstrīdējis, norādot, ka Magone ir piemirsusi viņa pāris svarīgos sasniegumus, tostarp autovadītāja apliecības iegūšanu, kas neesot noticis ne lēti, ne bez pūlēm.
Magone atklāj, ka notikumu virkne abu starpā ir izraisījusi attiecību saasināšanos ar Edgaru. Viņa ir izsmelta no regulārajiem pārmetumiem, ko saņem no kavaliera puses. Magone atkārto kavaliera vārdus: "Dzert nevar, ēst nevar, troksni nevar. Es pie stūres guļu, man vajag kaut kādu izklaidi, radio man nav, un es dēļ tevis braucu divas stundas, un tu man nemaksā. Un kāpēc tu man gultā nemaksā par manām grēka divām stundām, ka es dēļ tevis braucu visai Latvijai no Rīgas cauri uz sūda Sinoli pie tevis un nedabūju nekā? Un tu tik auksta, un tev sirds kā krams, tik cieta.”
Izrādās, Edgars esot pat aizliedzis bērniem rotaļāties telpās, kurās viņš veicis nelielus "labojumus". "Viņš pieskrūvē vienu skrūvi un aizliedz jebkad tur vairs durties klāt. Jo viņš ir pieskrūvējis caurā sienā," smejoties saka Magone. Viņa turpina, atzīstot, ka cilvēks, kas pats neattīsta sevi un neko sabiedrībai nesniedz, tāda dzīve ir tukša. Viņa uzsver arī to, ka vairāki viņas dzejas krājumi ir atrodami Nacionālajā bibliotēkā. Magone skaidro: "Es savai dzimtai esmu atstājusi artavu – pūra lādi ar dārgumiem, kas pēc tam viņiem paliks uz nākotni."
Magone uzskata, ka viņas kavalieris ir nenobriedis un paviršs cilvēks, kurš dzīvo tikai šodienai. Viņa secina: Šamējais… viņš ir viendienītis. Viņš lido pie kaut kādiem objektiem – kura dos, kura nedos, kurai kaut ko nopērk, kurai nē. Tāda tipa cilvēks, kas vienai dienai ir laimīgs, un viņam neinteresē rītdiena. Viņa arī norāda, ka Edgars neuztraucas par rītdienas eksistenci – vai būs darbs, vai būs ko ēst. Magone rezumē: "Labi vien ir – nav ko aprunāt, nav ko ņemties. Kā saka – lai svētība un laime. Svētību un laimi – bet tikai ne ar mani."
