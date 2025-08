Teātris bērniem. Lietuvas profils

Ar ļoti neparastu jaunu sajūtu un kustību pieredzes piedāvājumu izcēlās izrāde bibliotēkā "Es domāju par tevi" ("Jag tänker på dig"), kur līdz ar citiem skatītājiem – kopā to bija 15 – es kustējos/piedalījos un sekoju austiņās skanošas balss instrukcijām, ļaujoties mūzikas un stāstu noskaņai. Zviedrijas ASSITEJ eksperti šo izrādi raksturo šādi: "Neikdienišķu kustību horeogrāfijā skatītāji virzās pa telpu, it kā vienatnē un kopā ar citiem. Katram izpildāmie uzdevumi ieved literatūras pasaulē. Vārdi savieno laiku un telpu. Izrāde ir veltījums lasīšanai un bibliotēkām kā demokrātisko vērtību un vārda brīvības aizstāvēm." Jāpiebilst, ka zviedru mākslinieku[1] radītā un reproducētā izrāde pieejama vienpadsmit Zviedrijas bibliotēkās, sniedzot bibliotēku apmeklētājiem māksliniecisku pieredzi ikdienas bibliotēkas apmeklējumos.

Līdzdalības izrādes

Panevēžā bija iespēja piedzīvot itāļu teātra instalāciju "Arhipelāgs" ("Archipelago"), kas metaforiski līdzinās ceļojumam. Pēc īsa ievada skatītājiem ir iespēja pa vienam doties pie katras telts telpā ar noslēpumaini izgaismotām mazām salām, kas izkaisītas uz grīdas/jūras, kurās vienlaikus var ietilpt tikai viens izdzīvojušais. Katrā atrodas ziņojums ar ierosinošu jautājumu vai simbolisku lūgumu. Dažas instalācijas vietas paredz kontaktu, multisensoru vai taustes mijiedarbību, citas ir paredzētas tikai pārdomām, ļaujot bērnam uztvert to, kas var būt stimuls atbildei vai stāstam. Katrs bērns var brīvi izpausties, kā vēlas, atrodot savu atbildi, apzinoties, ka viņš ir viens. Bērniem no septiņu līdz 12 gadu vecumam paredzētajam uzvedumam "Arhipelāgs"[2] piešķirta balva kā 2023. gada labākajam bērnu auditorijai veltītajam projektam Itālijā.[3]

Iespaidīgs teatrālais piedzīvojums Kauņas Drāmas teātrī bija norvēģu režisores Hildes Brinhmanes veidotā versija par sarunāšanos dažādās valodās, atsaucoties uz labi zināmo Bībeles motīvu par Bābeles torni. "Bābeles tornis. Planēta Zeme/spēli beigt/atiestatīt"[6] ("A tower of Babel. Planet Earth/game over/reset") daļēji ir līdzdalības izrāde bērniem no 14 gadu vecuma, tos aicinot kļūt par izrādes noslēguma būtisku daļu. Izvēloties Bībeles motīvu par sašķeltu sabiedrību, kas nespēj atrast kopīgu valodu, veidotāji pārnes darbību uz nākotnes apokaliptisku pasauli, kas cieš no kodolkara un ekoloģiskām problēmām. Pirmajā daļā skatītāji nelielās grupās virzās pa četrām spēles telpām, iepazīstot dzīvi sarežģītu apdraudējumu situācijās, kur četras noslēgtas ciltis pārstāv elementus – uguni, zemi, ūdeni un gaisu. Katra skatītāju grupa saņem kādu šo elementu simbolizējošu priekšmetu, kas otrajā daļā jāliek lietā. Finālā ciltis satiekas, jautājums – vai iespējams, ka sašķeltie varētu izdarīt kopīgu izvēli, – jāatbild skatītājiem. Skatuves vidū novietotā ziedojumu altāra balss aicina ziedot grupai piešķirto elementu, lai saglabātu Zemes kopīgo līdzsvaru. Katru reizi izrādes beigas nav paredzamas.

[3] ""Arhipelāgs" ir gudra un emocionāla instalācija, kas iecerēta kā patiesa cilvēciska emocionāla izglītība, kur uzmanības centrā ir bērni, kuri tiek aicināti plašā, neatklātā telpā izpētīt spilgtu arhipelāgu, kas sastāv no vairākām īpašām salām, mazām gaismas teltīm, kas rada īstu mazu jūru, no kuras var pat dzirdēt viļņu šalkas. Katrs bērns tiek aicināts klausīties, skatīties, dzirdēt, stāstīt, reaģēt uz dažādajiem stimuliem, ko rosina katra sala, un izveido savu emocionālo dienasgrāmatu, kas pēc tam tiek pārrunāta ar citiem skatītājiem."

