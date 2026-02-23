Kuldīgas uzņēmums "Rudy’s Brewing Co" šovasar divkāršos kombučas ražošanas apjomu un drīzumā zīmolu "Rudy’s Kombucha" pārdēvēs par "Rudy’s Drinks Company".
"Šobrīd 60% uzņēmuma saražotās produkcijas tiek eksportēti uz 15 dažādām pasaules valstīm, nepārtraukti notiek eksperimenti ar jaunām garšām, kā arī tiek plūkti lauri starptautiskajā arēnā – 2023. gadā konkursā "World Kombucha Awards" iegūta balva kategorijā "Gada labākā garša", bet pērn 300 ražotāju konkurencē saņemta zelta medaļa par labāko etiķetes dizainu," ir gandarīts uzņēmuma "Rudy’s Brewing Co" līdzīpašnieks Edgars Elbergs.
Centrā ģimenes mīlulis Rūdijs
Tie, kas auguši padomju laikos, atceras, ka omītes virtuvē uz galda stāvēja trīslitru burka ar tēju, kurā peldēja visnotaļ dīvaina paskata svešķermenis, kas ražoja dzērienu, kas ne tikai lieliski veldzēja slāpes, bet arī tika uzskatīts par panaceju teju pret visām kaitēm. Kombučas jeb fermentētā tējas sēnes dzēriena vēsture sniedzas ļoti tālā pagātnē – tā recepte pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem pie mums ir atceļojusi no Āzijas, bet pēdējos gados dzēriens piedzīvojis īstenu renesansi – šobrīd meklējot kombuču veikalu plauktos, ir iespējams pat apmaldīties. Uzņēmumu "Rudy’s Brewing Co" un zīmolu "Rudy’s Kombucha" pirms septiņiem gadiem izveidojuši Darja un Egors Grabari, kuri iepriekš ilgus gadus bija strādājuši alus un sidra ražošanas nozarē. Zīmola veiksmes stāsts aizsācies ar eksperimentiem mājas virtuvē Ādažos, kur brīvajā laikā trīslitru burkā radītas dažādas jaunas šī atspirdzinošā dzēriena garšas. Pirmā – avenes un bazilika garšas kombinācija joprojām ir viena no populārākajām "Rudy’s Kombucha" produktu klāstā. Kombuča ir nodēvēta Darjas un Egora ģimenes mīluļa Rūdija vārdā. Takšu šķirnes suņuks ne tikai gozējas dzēriena logo, bet ir iedvesmojis savus saimniekus arī būt sociāli atbildīgiem, proti, 1% no visas uzņēmuma pelņas nonāk dzīvnieku patversmēs.
Nācies arī "čigānot"
2021. gadā uzņēmums iestājies Kuldīgas biznesa inkubatorā, tāpēc arī ražotne tikusi izveidota šajā skaistajā Kurzemes mazpilsētā. Pirmās ražošanas telpas Dunas kvartālā bijušas garāžas lielumā un nācies "čigānot" jeb iznomāt dzērienu uzpildīšanas iekārtas no citiem uzņēmumiem.