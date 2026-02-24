1926. gada 24. februārī. Pirms 100 gadiem pieredzējušais, bet plašākā sabiedrībā nezināmais Francijas kara aviācijas lidotājs Leons Kolē izdarīja vēsturē pirmo mēģinājumu izlidot caur Parīzes Eifeļa torņa arku.
Pēc nostāstiem iepriekšējā dienā Kolē par to bija saderējis ar kādu amerikāņu kolēģi, bet citā versijā viņu it kā pamudinājis kādas amerikāņu kinokompānijas pārstāvis, kas turklāt pats arī grasījās iemūžināt rekordu kinolentē. Jebkurā gadījumā Kolē arī pats vēlējās paveikt ko ievērojamu, kas viņu padarītu slavenu un varbūt pat bagātu. Aviācija, dažādi riskanti rekordlidojumi un triki 20. gados bija modē. Publika pēc tiem bija ļoti kāra. Pēc Pirmā pasaules kara netrūka arī pilotu, kas ar dažādiem panākumiem mēģināja tādus īstenot. Un pasaules kara gaisa kaujās pieredzējušos franču kara aviācijas pilotus tajā laikā uzskatīja par pasaulē labākajiem. 1919. gada 7. augustā pilots Šarls Godfruā bez priekšniecības atļaujas divplākšņu iznīcinātājā "Nieuport 11" taču bija izlidojis cauri Parīzes Triumfa arkai. Tās platums ir 14,5 metri, bet Godfruā stūrētā lidaparāta spārnu pletums – 8,2 metri. Toreiz viss beidzās laimīgi un Godfruā kļuva par nacionālo varoni. Pēc tam vairāki citi lidotāji grasījās tikt galā ar Eifeļa torņa pakājes arkām, taču nevienam tas vēl nebija izdevies.
Runa bija ne tikai par arkas plašumu, bet arī par metāla konstrukciju radītajiem, neprognozējamajiem vēja virpuļiem, kas tā laika vieglajiem lidaparātiem bija ļoti bīstami.
Daudz netrūka, lai 32 gadus vecais leitnants Kolē "Breguet 19" iznīcinātājā tiešām paveiktu riskanto triku. Viņa stūrētais divplāksnis ielidoja zem torņa 57 metru augstumā virs zemes. Diemžēl pilota acīs spīdēja rīta saule un viņš nebija pamanījis radioantenas kabeli starp torņa "kājām". Kabelis burtiski norāva lidmašīnas spārnus. Lidaparāts kļuva nevadāms, nogāzās un eksplodēja Branlī krastmalā, dažus metrus no Sēnas. Kolē katastrofā gāja bojā, turklāt tas viss notika vairāku tūkstošu ļaužu acu priekšā un tika filmēts. Šokējošais notikums izskanēja tālu pasaulē un izraisīja plašas debates par to, kas riskēt kāro lidotāju aprindās ir un kas nav pieļaujams, kad runa jau ir par gaisa huligānismu un līdzpilsoņu drošības apdraudēšanu. Kolē incidents uz ilgāku laiku pielika punktu Eifeļa torņa un vispār Parīzes centra "aplidošanai". Tiesa, Otrā pasaules kara laikā noteikumi vairs nebija svarīgi un par pirmo pilotu, kurš izlidojis caur Eifeļa torņa arku, uzskata amerikāni Viljamu Overstrītu. Viņš to izdarījis 1944. gadā ar iznīcinātāju "P-51 Mustang" gaisa kaujas laikā virs Parīzes.
"Jaunais Rīts", 1926. gada 24. februārī
Ielu demonstrāciju sarīkoja svētdien sociālisti, prasīdami darbu un maizi, un lai muitu nepaaugstina uz šokolādi, apelsīniem un tādām vielām, kuras mums pašu zemē ir pietiekošā daudzumā un valdība prasa tās aplikt ar muitu, lai mūsu nauda nevajadzīgi neaizplūst uz ārzemēm. Protams, ka sociālisti taču grib, lai pie mums valdītu nabadzība un trūkums, jo kur lielāka tumsība un nabadzība, tur sociālistiem bagātāka pļauja. Gājienā saskaitījām ap 500 cilvēku, ap 100 siseņu, tad liela daļa pusaudžu un laba tiesa jaunkundzes no Lielās ielas, labi smiņķētas un pūderētas, darba ļaužu un vecu sieviņu un vīriešu bija ap 800 galvu, kuri noticēja sociālistiem tai pārliecībā, ka aizstāv savas tiesības. Gājiens notika stiprā policijas apsardzībā. Pa priekšu gāja prefekta palīgs ar iecirkņu priekšniekiem, pa malām nodaļu uzraugi un kārtībnieki. Gājiena priekšgalā soļoja stipri nobarojies kungs, smalkās drēbēs ģērbts, kuram, kā likās, uzdots gājienu vadīt, tad nāca siseņi, pēc tam tā sauktā tauta, sastāvoša no smiņķētām jaunkundzītēm, jukām vecenēm un vecīšiem. Gājienu noslēdza Šķetes "ēzelis" ar brāgas mucām rateļos. Arī tas šodien zīmīgā kārtā ņēma dalību gājienā līdz Rožu laukumam. Tātad svētdienas demonstranti, starp tiem arī naivie darba ļaudis, palīdzēja demonstrēt, lai sociālistu dakteri un miljonāri, un citi bagātnieki var lētāki nopirkt zīda kleitas un smalkas frakas, kurās ģērbti tie iet uz valsts prezidenta sarīkotiem rautiem, to saprata ēzelis gājiena pakaļgalā, bet nesaprot daļa no mūsu darba ļaudīm.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu