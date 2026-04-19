Uzņēmums "Bogballe" ir integrējis 'Weatherman' meteoroloģisko staciju savos mēslojuma izkliedētājos, uzlabojot izkliedēšanas precizitāti.
Tā reāllaikā mēra mitrumu, temperatūru, spiedienu un vēja ātrumu, automātiski pielāgojot izkliedēšanas modeli. Sistēma darbojas bezsaistē un automātiski pielāgojas vietējiem laika apstākļiem.
Galvenais elements ir EPI (ekstrēmā potenciāla indekss), kas uztur vienmērīgu mēslojuma izkliedēšanu. Mitrums ietekmē tā pozīciju, un sistēma pielāgo reakcijas laiku, lai saglabātu precizitāti.
Izkliedētāji tagad ir aprīkoti arī ar inteliģentu GPS Tempotracker sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu mēslojuma izkliedēšanu, reaģējot uz ātruma izmaiņām. Jaunā Bogballe programmatūra saņem datus no Weatherman meteoroloģiskās stacijas un automātiski pielāgo izkliedēšanas modeli.
Ir paplašināta arī kursorsviras funkcionalitāte: tagad var pārslēgties starp darbības režīmiem un izvēlēties izkliedēšanas stratēģiju. Izkliedēšanas disku hidrauliskā piedziņa uzlabo precizitāti, īpaši lauka malās, ļaujot regulēt to griešanās ātrumu.
Tas nodrošina tīru izkliedēšanu un samazina mēslojuma zudumus.
Bogballe ir arī optimizējis mēslojuma izkliedēšanu laukā, izmantojot dinamisko sekciju vadību un hidraulisko piedziņu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem