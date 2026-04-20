Vācu lauksaimniecības tehnikas ražotājs 'Treffler' ir ieviesis jaunu TFG sērijas daudzfunkcionālo kultivatoru ar darba platumu no 3 līdz 6 metriem.
Šis jaunais kultivators izmanto 4–6 zaru rindas un nodrošina stabilu darbību dziļumā no 2 līdz 15 cm. Zaru atstatums ir 15 cm.
Jaunais TFG sērijas kultivators ar klīrensu 70 cm un rindu atstatumu 52 cm ir piemērots blīvas virsmas kultūraugiem.
Nelielas konfigurācijas modifikācijas, piemēram, dažādi aizmugurējie riteņi un dažādi lemeši, ir pieejamas kā papildaprīkojums.
Kultivatoru no pārslodzes aizsargā saspiešanas atsperes.
