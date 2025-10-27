Žurnāla "Praktiskie Rokdarbi" plašo tēmu klāsts kā vienmēr palīdzēs izvēlēties patieso aicinājumu rokdarbu pasaulē – atpūtu no ikdienas darbiem un steigas.
Žurnāla galvenā redaktore Dace Deksne
Līdz ar vēsā laika atnākšanu, esam sarūpējuši arī rudenim atbilstošus apģērbus. Varat iepazīt Inetas adītu bikšu kostīmu ar tamborētām mežģīnēm, Baibas Zālītes kimono un Ivetas Slavītes krāšņo rudens nokrāsu kardiganu ar pieskaņotiem maučiem. Adījumu klāsts ir bagātīgs šajā numurā. No tamborējumiem izceļama Anitas Ozoliņas izsmalcinātā sedziņa ar ziedu rakstiem.
Lielajā intervijā iepazīstam "smalkā stila" cienītāju Vinetu Meisteri no Cesvaines, kurai ir liels skaits krustdūrienos izšūtu glezniņu, porcelāna un citu mājas interjera priekšmetu ar rožu un ziedu rakstiem...
Šajā numurā būs iespēja iepazīt, kā top krāšņi sapņu ķērāji ar tamborētajiem vidiņiem. Ar to darināšanu iepazīstina Ilze Berķe.
Žurnālā ieskats arī dažos lielos rokdarbnieku pasākumos, kā Kurzemes rokdarbnieku saietā Ventspilī, tekstilmozaīkas gada lielākajā izstādē, TLMS "Rītausma" jubilejas pasākumā...
Kad šis žurnāla numurs dodas pie lasītājiem, sākam gatavot jauno tematisko pielikumu, kurā publicēsim visiem pazīstamās personības latviešu tautas lietišķajā mākslā Ilgas Madres darbus.
Un galvenais, ka sākusies 2026. gada abonēšana, lai "Praktiskos Rokdarbus" un to pielikumus arī nākamajā gadā jūs laikus un ērti saņemtu savā pastkastītē.
"Praktiskie Rokdarbi"- vienīgais žurnāls rokdarbniecēm.
Abonē žurnālu šeit.
Žurnāls radošām sievietēm! Rokdarbu un šūšanas meistarklases neizejot no mājām, padomi iedvesmai, interesantas idejas ikdienai. Žurnāla plašo tēmu klāsts katram palīdzēs izvēlēties patieso aicinājumu rokdarbu pasaulē – atpūtu no ikdienas darbiem un steigas. Žurnāls iznāk reizi 2 mēnešos, sākot no februāra.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu