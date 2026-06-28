Latvijā audzēti sparģeļi mūsu veikalos un restorānos vairumā sāka ienākt apmēram pirms desmit gadiem. Vieni no pirmajiem, kas uzņēmās atjaunot padomju okupācijas laikā piemirstā un pat noniecinātā auga slavu, bija Lelde un Atis Valles Krimuldas saimniecībā “Lejaslīves”. Sparģeļus parasti ievāc nepilnus divus mēnešus un ne ilgāk par Jāņiem, tāpēc jāsteidz apciemot audzētājus, kamēr ražas laiks vēl pilnā sparā.

Par atjaunotās Latvijas pirmo sparģeļu vēstnesi uzskatāms šefpavārs Mārtiņš Rītiņš, kas tos piedāvāja gan restorāna “Vincents” apmeklētājiem, gan izglītoja plašāku auditoriju savā televīzijas programmā “Kas var būt labāks par šo?”. 2011. gada maija raidījumā viņš stāstīja par auga vērtību un gatavošanu, uzsvēra tā vitamīnu buķeti un afrodīzija īpašības, kā arī cēla galdā vairākus ēdienus ar bālajiem dzinumiem, kuri auguši zem zemes segas. 

Vietējo audzētāju vidū tagad daudz iecienītāki ir zaļie un violetie, kas izbaudījuši saules gaismu. Tie spraucas no zemes gan Latvijā lielākajā, vairāk nekā četru hektāru plašajā sparģeļu laukā Stāmerienas pagasta Kalnienā, gan Krimuldas pagasta “Lejaslīvēs” – nepilnā hektārā.

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