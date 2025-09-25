"Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Olga un Kaspars Kambala kopā ar viņa mammu Elitu ieradušies uz Kaspara dokumentālās filmas "Ceļā ir kaifs'" pirmizrādi Jelgavā. Kamēr Kaspars gatavojās uzstāties, Olga un Elita sēdēja kinoteātra vestibilā un dalījās iespaidos par filmu.
Olga jautāja, kā vīramātei patika filma, un Elita atklāj, ka filma viņai patikusi, taču vienlaikus atsauca atmiņā sāpīgus brīžus par vecāko dēlu Kristapu. Viņa uzsver, ka tas nebija uzreiz: "Man pēc divām dienām… es sestdien sāku raudāt, un arī Kristapu es ieraudzīju vēlreiz. Tas ir sāpīgi."
Savukārt Olga vīramātei atklāja, ka arī Kasparam bija smagi pēc tam, kad viņš pirmo reizi noskatījās filmu. “Kad viņš skatījās, viņam bija sāpīgi redzēt brāli. Pēc noskatīšanās, viņam bija depresija uzreiz – viņš sēdēja mājās un teica, ka ļoti smagi," atceras Olga.
Aizkadrā arī pats Kaspars neslēpj, ka redzēt atkal brāli bijis grūts pārdzīvojums. "Es pirmo reizi filmu noskatījos pie Sandija Semjonova ofisā... un man bija tā – bļ*n atkal tas ir jāpārdzīvo. Bet tad ar katru reizi palika vieglāk. Es jau arī pats smējos tur kaut kad – tā kā terapeitisks seanss pie psihologa – varbūt tu negribi par to runāt un domāt. Bet tas automātiski liek tev runāt un domāt par to," saka Kaspars un secina – "ja reiz ir filma par viņa dzīvi tad jau viss nav bijis tik slikti".
VIDEO skaties: 1188play.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu