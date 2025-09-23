Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Elīna un Artjoms Gluzunovi pirms jaunās sezonas sociālajos tīklos publicēja sirsnīgu video, paziņojot, ka gatavi kāzām. Tomēr noskaņojumu pirms šī priecīgā brīža pamatīgi izjauca uzvirmojošais strīds abu starpā.
Elīna bija izdomājusi pat scenāriju paziņojuma "Instagram" video rullītim, ar kuru iepazīstināja arī bērnus, nododot skaidras norādes. "Tēti arī vajag dabūt, lai viņš ar mums nofilmējas," tā Elīna, paskaidrojot, ka ar Artjomu sastrīdējusies dēla dēļ, kurš nevēlas iet uz mūzikas skolu.
"Tagad tētis negrib ar mammu runāt," viņa skaidro bērniem. Elīna izdomāja arī sievišķīgu viltību, sūtot bērnu aprunāties ar Artjomu, zinot, ka viņš uz meitu nedusmosies.
Sākotnēji Artjoms bija ieņēmis pozu, ka nekādu filmēšanos nevēlas. Elīna skaidro, ka pie vainas atšķirīgie bērnu audzināšanas paņēmieni, kuru dēļ sanāk saķeršanās ik pa laikam. "Viss priecīgais notikums jeb mana iecere šobrīd ir izgāzusies," atklāta bija Elīna.
Pāris gan pēcāk atrisināja sadzīvisko strīdu un publiskoja sirsnīgu video, ar kuru iepazīstināja Elīnas sekotājus.
