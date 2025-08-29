Balts džemperis mežģīņu līkloču rakstā ir M izmēra (45x83 cm).
Materiāli
- 50 g lina un kokvilnas diegu (50% lins un 50% kokvilna)
- Adāmadatas nr. 3,5
- Šujamadata (vīļu sašūšanai un diegu galu ievilkšanai)
Darba gaita
Priekša un mugura adīta atsevišķi, uzreiz sākot ar rakstu. Kakla izgriezumam priekšā ir 7 cm, muguras daļā – 3 cm. Kakla izgriezumu vēlams veidot brīvāku. Platumā rakstu atkārto četras reizes, un vēl jāierēķina sānu malu valdziņi.
Piedurknēm platumā rakstu atkārto trīs reizes, garumā tās ir 59 cm.
Kad visas detaļas noadītas, džemperi sašuj.
Kakla izgriezumu, piedurkņu galus un apakšējo malu apstrādā ar I-cord maliņu.
