Šis kompots būs skābs, bet ļoti veselīgs. Var saldināt pirms dzeršanas.
Sastāvdaļas (uz 1 litra burku)
- 400 g smiltsērkšķu
- 600 ml ūdens
Pagatavošana
1. Ogas nomazgā, liec sterilā burkā.
2. Ūdeni uzvāri un pārlej pāri ogām līdz augšai.
3. Cieši aizvāko burku ar vāku. Atdzesē apgrieztu uz vāka.
4. Uzglabā sausā un vēsā vietā.
Ja konservē bez sterilizācijas
- Vienmēr izmanto tīras, sterilizētas burkas un vākus.
- Pēc aizvākošanas burkas apgriez otrādi un apsedz ar segu, lai tās lēnām atdziest.
- Uzglabā vēsā un tumšā vietā – ideāli ledusskapī vai pagrabā.
- Ja kompots paredzēts ilgākai uzglabāšanai, vēlams tomēr izmantot vieglu pasterizāciju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem