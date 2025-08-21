Vēl kā puika Jānis Vilciņš pa ceļam uz mākslas skolu vērojis savdabīgo namu ar tornīti Raiņa ielā. Pirms pieciem gadiem liktenis piespēlējis iespēju to iegādāties. Pēc pamatīga remonta viņa ģimene tagad dzīvo mājā, kuru pats saimnieks nosaucis par skaistāko Madonā.

“Tētis bija ievērojis sludinājumu, ka namu pārdod, bet nokavēju – kad painteresējos, bija jau nopirkta. Jaunajam īpašniekam teicu, ka iegādājies skaistāko māju Madonā. Pēc kāda laika viņš zvana un piedāvā, vai es to vēl gribot,” Jānis Vilciņš stāsta par ceļu, kā pie viņa šis nams tomēr nonācis.

Atbildi tūlīt nav devis, aizbraucis apskatīties, un tūlīt pārņēmusi sajūta, ka te būs īstā vieta viņa ģimenei.

Namu Raiņa ielā nevar nepamanīt, īpaši jau, kad sēta un cēlās ieejas kāpnes atbrīvotas no krūmiem un atjaunotas. Arī tornītis atrodas savā vietā, tikai spicei vēl vajadzīgs nobeigums.

Saimnieks ir īstens madonietis, Rīgā un Jēkabpilī izstudējis grāmatvedību un uzņēmējdarbību, kā arī viesnīcu vadību, 11 gadus vada savu kokapstrādes uzņēmumu “JWJ” ar galdniekdarbnīcu Praulienā, kā arī piestrādā par briežu dārza apsaimniekotāju. Sievas Leldes Cepītes pārziņā ir bērnu mēbeļu “Rūme” izgatavošana. Ģimenē aug trīs atvases.

