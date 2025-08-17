Augusta nogalē Rīgā jau 28. reizi skanēs Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls. Koncertā "Mīlas dziesmas”, kas notiks 21. augusta vakarā Sv. Pētera baznīcā, pie Valsts akadēmiskā kora “Latvija” diriģenta pults stāsies Latvijā dzimusī Krista Audere, kas šobrīd dzīvo Nīderlandē, viena no spilgtākajām jaunās paaudzes kordiriģentēm Eiropā.

Krista Audere Latvijā viesojas pāris reižu gadā, un katra no šīm reizēm ir ļoti īpaša – uzjundī atmiņas par Dziesmu svētkiem, laiku korī “Kamēr…”, kopā ar bērniem un vīru iespējams satikt radus un draugus, parušināties dārzā, saēsties Latvijas lauku labumus. 

Kad Krista saviem ārzemju kolēģiem rāda Dziesmu un deju svētku fragmentus, daudzi jautā – kāpēc viņa vispār devās prom no Latvijas? Pēc studiju absolvēšanas Nīderlandē jaunā diriģente palika tur, jo saņēma lieliskus darba piedāvājumus, un joprojām sparīgi turpina kāpt pa karjeras kāpnēm. Viņa ir Amsterdamas Brīvās universitātes kamerkora un kamerkora “Venus” diriģente, regulāri kā viesdiriģente strādā ar Nīderlandes kamerkori, Nīderlandes Radio kori un “Cappella Amsterdam”, kā arī darbojas Hāgas Karaliskās konservatorijas kordiriģēšanas nodaļā kā pasniedzēja.  

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē