Lakats tapis par godu vasaras saulainajam laikam un adīts, improvizējot ar dažādu valdziņu spēli.
Materiāli
- 100% kokvilnas diegi
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Lakats adīts no centra uz malām. Adījumam izmantoti kamolbatikā veidoti diegi, kurus var adīt, izvēloties krāsas. Tikpat labi var sākt no gaišā gala vai arī no tumšā, kas vairāk katram piestāv.
Sākotnēji uzmet 7 valdziņus, kurus ada pēc zīmējuma. Tajā nav norādīti malas valdziņi. Kreisajā pusē var brīvi improvizēt ar dažādu valdziņu spēli. Visas kārtas var adīt labiski, tādējādi veidojas rievotais adījums, bet var arī dažus, piemēram, labajā pusē saadītos valdziņus izadīt kreiliski.
Noslēguma mala veidota labiski rievotajā adījumā, kas notur malu ideāli taisnu.
