Ļoti interesanti dūraiņi, kas tapuši pēc Bebrenes cimdu parauga ar krāsainām mēlītēm valnītī.
Materiāli
- Triju krāsu vilnas dzija
- Adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Lai cimds izskatītos izteiksmīgāk, visus baltos valdziņus ada divas reizes: vienu – kopā ar cimda rakstu labiski, bet otru – tikai baltos raksta valdziņus kreiliski. Pārējos noceļ neizadītus.
Papildus cimdam valnītī ieadītas abpusējās skujiņu rindas. Turklāt valnītī ir īpaši izadītas mēlītes, kuru katru ada atsevišķi labiski rievotajā adījumā. Mēlīte sākotnēji sastāv no trim valdziņiem, t. i., katras kārtas malā pieaudzē valdziņus līdz kopīgajam septiņu valdziņu skaitam. Tad ada nākamo mēlīti, līdz beidzot visas saada kopā un ada valnīti.
