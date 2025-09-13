Rīgā, Anatomijas muzeja pagalma tirdziņā, uzrunājot rīdzinieci Kiru (31), domās iesaucos: “Vasariņa, nesteidzies rudenī, nu pasildi mūs vēl kādu laiciņu!”
Prieks par sievietes slaido stāvu īsā plandošā kleitiņā, kuras auduma ziedu motīvā dominē zaļganīgie, lillīgie krāsu toņi. Arī mati iekrāsoti lillīgi.
Kira esot pašnodarbinātā, viņai ir ķēriens metāla rotu izgatavošanā, pati arī tās tirgojot. Jautāta par to nozīmi, viņa atbild, ka katrai rotai ir sava izveides ideja un vēstījums.
Savu kaklarotu nozīmi viņa nevēlējās izpaust, toties par vienu no tetovējumiem, kurā atveidota zemeslodes kontūra un kuru no abām pusēm ietver burti “M”, Kira stāsta.
“Tas ir vēstījums plašākā, filozofiskā nozīmē, ka Zeme ir mūsu Māte, kas mūs izauklējusi, devusi dzīvību. Svarīgi par to rūpēties, saudzēt mūsu skaisto planētu. Censties to nepiesārņot, lai atvieglotu tai slogu, paildzinātu mūžu. Nevajadzētu būt vienaldzīgiem pret neaizsargātām dzīvnieku sugām, augu valsti, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.”
Kirai kājās – alternatīvā stila zābaki ar augsto zoli. Vai kādas kontrkultūras piekritēja?
“Jā, patīk gotiskā estētika, taču vairāk sirdij tuvs ir panku dzīvesveids. Esmu cilvēktiesību aizstāve, mans ideju karogs – humānisms, visdažādāko kopienu draudzība. Kaut pasaulē valdītu miers, jādzīvo jēgpilni un mīloši.”
