Riskanta apdzīšana ir viens no biežākajiem smagu ceļu satiksmes negadījumu iemesliem.
Ceļu satiksmes drošības direkcija ir sākusi kampaņu "Atpakaļceļa nebūs! Neredzi? Neapdzen!", kuras mērķis ir rosināt autovadītājus aizdomāties, ka riskantais manevrs var maksāt dzīvību gan pašam, gan citiem.
Kampaņa mudina autovadītājus apzināties, ka šāds manevrs var maksāt dzīvību gan pašam autovadītājam, gan arī citiem satiksmes dalībniekiem.
Apdzīšana ir viens no sarežģītākajiem manevriem ceļu satiksmē un bieži vien kļūst par smagu traģēdiju iemeslu. Vadītāji mēdz neizvērtēt situāciju, riskē vietās, kurās redzamība ir ierobežota, vai arī paļaujas uz pretī braucošā transportlīdzekļa reakciju. Īpaši bīstami šādi manevri ir situācijās, ja iesaistīts kravas auto.
Pierādījumi no negadījumu vietām liecina, ka bieži negadījumus izraisa vieglo automašīnu vadītāji, kuri cenšas izspraukties pa šauru ceļa posmu starp diviem transportlīdzekļiem, pieņemot, ka pretī braucošais transportlīdzeklis spēs pabraukt malā un visi varēs "samainīties". Tomēr nereti rezultāts ir neizbēgami smags.
