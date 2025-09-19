Pārstaipu raksti ir veiksmīgi izmantojami darbos, kuros dominējošais ir tērpa siluets vai materiāls. Pārstaipu raksti ir kā labs un vienkāršs fons izvēlētajam modelim un materiālam.
Klasiska fasona jaka ar kabatām (M izmērs). Interesantu izskatu rokdarbam piešķir rozīšu raksts uz kabatām un aprocēm
Materiāli
- 450 g īpaši mīkstas merino dzijas (100 g / 240 m) četros diegos – divi zaļi un divi tumši zili
- Adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Muguras daļai uzmet 138 valdziņus (50 cm) un valnīti ada 4 cm rīsurakstā (1 labiskais un 1 kreiliskais turp un atpakaļ, tad maina labisko un kreilisko vietām).
Muguras daļu turpina adīt pamatrakstā (skat. 1. zīm.), izmantojot piegrieztni.
Priekšpusi ada tāpat kā muguras daļu, apildus ierēķinot aizdares malai 12 valdziņus rīsurakstā.
Piedurknes ada ar zeķu adāmadatām, lai neveidotos vīle. Darbu uzsāk, uzmetot 56 valdziņus, un aproci veido, adot ar 4 pavedieniem zaļās un 4 pavedieniem tumši zilās krāsas dziju. Aprocē ada Rucavas cimda rakstu (skat. 2. zīm.).
Kad aproce pabeigta, turpina adīt piedurkni pamatkrāsā un pamatrakstā, pieaudzējot katrā piektajā kārtā (kopā 25 valdziņus). Veido piedurknes galviņu atbilstoši klasiskās piedurknes piegrieztnei.
Atsevišķi ada apkakles maliņu un kabatas Rucavas cimdu rakstā, uzsākot zīmējuma adīšanu no rozīšu augšas, lai, piešujot kabatas, vaļējie valdziņi veidotu kabatas pamatni.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem