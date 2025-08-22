Krievijas vadonis Vladimirs Putins jau sen stāsta, ka viņš esot gatavs vienoties par kara izbeigšanu Ukrainā, taču Kremlis izvirza ukraiņiem pilnīgi nepieņemamas prasības, tādēļ ir skaidrs, ka Putins grasās karot vēl ilgi. Ukrainas sabiedrotie raizējas, ka Kremlis ar ASV palīdzību mēģinās uzspiest ukraiņiem viņiem ļoti neizdevīgu miera līgumu.

Baltā nama saimnieks Donalds Tramps sevi uzskata par tik nepārspējamu sarunu meistaru, ka joprojām dzīvo pārliecībā par savu spēju atrisināt visas nesaskaņas starp Krieviju un Ukrainu, lai izbeigtu asiņaino karu starp abām valstīm. Tramps ir pārliecināts, ka tādā gadījumā viņš pilnīgi noteikti būtu pelnījis Nobela Miera prēmiju, ko viņa priekštecis Baraks Obama savulaik saņēma par krietni mazākiem nopelniem. 

Cita demokrātu politiķe Hilarija Klintone izteikusies: ja Trampam patiešām izdosies izbeigt Putina sākto karu Ukrainā bez Ukrainas teritorijas zaudējumiem, viņa būtu gatava pati izvirzīt Trampu kā kandidātu Nobela Miera prēmijai.

